دورة تأهيلية للالتحاق بعمليات حفظ السلام للمراقبين

استهدفت الدورة إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية المرشحة للمشاركة فى عمليات حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لأداء مهامهم وفق المعايير الدولية والقيم الأساسية للأمم المتحدة، فضلاً عن توحيد المفاهيم التدريبية بهدف تنمية وبناء قدرات الكوادر الشرطية العاملة فى مجال التدريب لمرحلة ما قبل الانتشار لعمليات حفظ السلام.
كما شهدت فعاليات الدورة التدريبية على مدار فترة انعقادها محاضرات نظرية وحلقات نقاشية اتسمت بالعمل الجماعى وتبادل الخبرات، ارتكزت حـول عـددٍ مـن الموضوعات والمحاور الخاصة بعمل المُكوٍن الشرطى فى مهام حفظ السلام، بالإضافة إلى تدريبات عملية مكثفة، خصوصا فى مجالات الملاحة البرية وتنفيذ المهام الأمنية المختلفة وفق معايير منظمة الأمم المتحدة، كما تم تنفيذ عددٍ من السيناريوهات العملية والمحاكاة لواقع العمل فى مهام حفظ السلام الميدانية.
فى ختام الدورة التدريبية أشاد المشاركون بالتنظيم الجيد والبرنامج التدريبي المتميز الذى قام بتنفيذه نخبة من خبراء التدريب بالوزارة، مؤكدين أنها كان لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مهام حفظ السلام، بالإضافة إلى نقل ما اكتسبوه من خبرات إلى القطاعات الأمنية المختلفة فى دولهم.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع جميع الأجهزة الأمنية، وفى ضوء اضطلاع أجهزة الوزارة لتنفيذ ثوابت السياسة المصرية فى دعم منظومة الأمن والسلم الدوليين بمساهماتها الفاعلة فى مهام ومأموريات منظمة الأمم المتحدة لحفظ السلام، ودعمها بالقدرات التدريبية البشرية واللوجيستية لتلبية احتياجاتها من قوات الشرطة المؤهلة لتلك المأموريات.
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