توريد 7 آلاف طن من الأقماح للشون فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - قال محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، إنه تم توريد 1817 طنا من الأقماح المحلية بالصوامع والشون، ليصل إجمالى ما تم توريده منذ بداية أعمال التوريد وحتى اليوم السبت، 7 آلاف و164 طنا.





وأكد المحافظ متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، مشيرا إلى انتظام سير أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة.

جاء ذلك عقب استعراض المحافظ للتقرير اليومى، الذى يعده المهندس وصفى عبد الله مدير عام التموين والتجارة الداخلية، وفق بيان صادر عن المحافظة اليوم، بشأن سير العمل فى منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية للموسم الحالى، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة عن طريق غرف العمليات المركزية والفرعية بالمحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية، لتذليل كافة العقبات أولًا بأول.

ووجَّه غنيم بإرسال تقرير يومى يحتوى على الكميات الموردة وآليات التعامل السريع والإيجابى مع أية مواقف طارئة.

يشار إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة بلغ 126 ألفا و155 فدانا، بمستهدف توريد 227 ألف طن هذا الموسم، فيما يبلغ إجمالى السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طن، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة على مستوى قرى ومراكز المحافظة.