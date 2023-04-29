وزير التعليم يزور محافظة شمال سيناء ويفتتح مدرستين بالشيخ زويد (صور)

جدة - نرمين السيد - كان فى استقباله اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعرب الوزير عن سعادته بزيارة المحافظة، مقدما التهنئة لأبناء شمال سيناء بمناسبة ذكرى أعياد تحريرها، وعودتها لأحضان الوطن والذى يعد تتويجًا لتضحيات الشعب المصرى وبطولات قواته المسلحة وشهدائه الأبرار للدفاع عن مقدرات الوطن وحماية أمنه القومى.

كما أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التى يقوم بها اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء للارتقاء بمختلف الخدمات فى المحافظة، مثمنا التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية.

وأكد الدكتور رضا حجازى على الأهمية التى توليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمواصلة جهود تنمية سيناء من خلال خطة متكاملة لبناء الإنسان المصرى، فى إطار المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل دعم العملية التعليمية لأبناء شمال سيناء فى المراحل التعليمية المختلفة، والاهتمام بالجودة التعليمية بمدارس المحافظة، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

وخلال زيارته للمحافظة شمال سيناء، افتتح الدكتور رضا حجازى واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، بمدينة الشيخ زويد فى حضور عدد من نواب مجلس الشعب وشيوخ القبائل، مدرسة الشلاق الإعدادية عقب الانتهاء الصيانة الشاملة لها، وإنشاء سور للمدرسة، وتبلغ مساحة المدرسة 3000 متر مربع، وتضم 8 فصول دراسية، بجانب فراغات تكميلية.

واستمع الوزير والمحافظ لشرح مفصل حول أعمال الصيانة الشاملة للمدرسة، حيث أشادا بجهود الهيئة العامة للأبنية التعليمية للانتهاء من أعمال الصيانة خلال فترة وجيزة وعودة الطلاب للمدرسة، كما شهدا عرضا فولكلوريا لطلاب المدرسة.

كما افتتح الوزير والمحافظ أيضا مدرسة المعنية للتعليم الأساسى بالشيخ زويد، بعد أن تم عمل إحلال وتجديد كلى لها، حيث تبلغ مساحتها 3300 متر مربع وتضم 11 فصًلا.

وخلال الزيارة، أعلن الوزير عن حزمة من القرارات التى تستهدف تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، تضمنت تشغيل مدرسة المتفوقين STEM لرعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين بالعريش بداية من العام المقبل، وتضم المدرسة عدد 9 فصول بالإضافة إلى المبنى المخصص للإقامة الداخلية والمعامل، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور رضا حجازى أن مدارس STEM تتميز بتدريس المواد المتطورة فى العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، وتقوم مناهجها على التكامل بين المواد المختلفة، وتصميم نواتج تعلم تتماشى مع المعايير القومية والعالمية، بالإضافة إلى العمل على إعداد خريجين قادرين على التفكير المنطقى، وحل المشكلات، والابتكار، الإبداع، والمبادرة والتواصل، والعمل بروح الفريق.

كما أعلن الوزير عن إنشاء مدرسة رسمية دولية بمجمع مدارس أرض المتفوقين تضم 14 فصلًا، مؤكدًا أن المدارس الرسمية الدولية حققت نجاحات كبيرة فى ظل الإقبال الشديد عليها، مما يؤكد ثقة المجتمع فى المنظومة التعليمية، مضيفا أن الوزارة تستهدف التوسع فى إنشائها خلال الفترة المقبلة نظرا لكونها تقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة بأحدث النظم العالمية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لأولياء الأمور الراغبين فى تعليم أبنائهم تعليمًا دوليًا بمصروفات مناسبة.

وفى إطار حرص الوزارة على وصول جميع الخدمات التعليمية لأبنائها الطلاب بمحافظة شمال سيناء، أعلن الدكتور رضا حجازى الدفع بقوافل تعليمية للمحافظة؛ لاستفادة الطلاب من المعلمين الأكفاء، حيث سيتم الاستعانة فى هذه القوافل بنخبة من العناصر المتميزة من الخبراء والمعلمين ومقدمى البرامج التعليمية بالقنوات التعليمية والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة المهنية والتربوية فى جميع المواد.

وفى إطار الاهتمام بالأنشطة المدرسية والكشف عن مواهب ومهارات الطلاب الفنية، ورعايتها واستثمارها، وجه الوزير بإعداد عرض مسرحى على مستوى المديرية التعليمية بمحافظة شمال سيناء، مؤكدا حرصه على مشاهدة العرض عقب الانتهاء من تجهيزه.

وأكد الوزير أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لدعم والارتقاء بالمسرح المدرسى نظرًا لأهمية دوره فى إعادة بث الروح الفنية وتنميتها فى المدارس وإعداد جيل مثقف علميًا وفنيًا وأدبيًا.

كما وجه الوزير بأهمية تفعيل مجموعات الدعم المدرسى والتى تهدف إلى تحسين مستوى الطلاب الدراسى، مع مراعاة ضوابط وآليات التنفيذ والإجراءات المنظمة لها على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بما يتناسب مع المستوى المعيشى ويراعى مصلحة الطلاب.

وأعلن الوزير أيضا عن إطلاق مبادرة "تمكين الطفل المصرى" بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدنى ومنظمة اليونيسيف فى 4 محافظات، هي: (شمال سيناء - الجيزة - الأسكندرية - سوهاج)، بهدف نشر وتعزيز السلوكيات والممارسات الايجابية بين الأطفال وذويهم بالمؤسسات التعليمية وصناعة التغيير المجتمعى.

وأوضح الوزير أن هذا البرنامج يأتى للتعظيم من الجهود المتميزة لوزارة التربية والتعليم والتى قامت بها من أجل التصدى لظواهر العنف والتنمر والسلوكيات الخاطئة، من خلال دمجها مع جهود ومبادرات منظمات المجتمع المدنى، لخلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة للأطفال، وتعزيز الدمج وقبول الآخر.

فى مجال تعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال، وتوعية أولياء الأمور فى مجال التربية الإيجابية، وإتاحة الفرص أمام الطفل المصرى لتنمية مهارات الريادة والقيادة والابتكار من خلال برامج (كلنا صناع التغيير الإجتماعى) التى تهدف لغرس قيم الانتماء والاهتمام بالمشاكل المجتمعية والعمل الجماعى والمشاركة الفعالة من أجل تنمية المجتمع المحيط.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة على أن العملية التعليمية هى قضية حياة لأهالى شمال سيناء، مشيدا بحرص الدكتور رضا حجازى على وضع المحافظة على أولويات الوزارة فى تطوير المنظومة التعليمية، مشيرا إلى تضاعف عدد المدارس على مستوى المحافظة خلال السنوات الخمس الماضية إلى 10 أضعاف.

وأضاف المحافظ أنه تم صيانة 10 مدارس وإنشاء مدرستين، مضيفا أن افتتاح المدرستين اليوم يأتى فى إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة، مشيرا إلى افتتاح عدد آخر من المشروعات التنموية فى شتى القطاعات بهذه المناسبة فى مختلف مراكز ومدن المحافظة.