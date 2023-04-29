مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يترأس احتفال عيد مار مرقس بشبرا

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، والأب بيتر، راعى الكنيسة، من الآباء الأفريكان، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، بالإضافة إلى مسؤولى، وأعضاء الأنشطة الرسولية.
وفى كلمة العظة، أشار سيادة المطران إلى رسالة القديس مرقس الرسول، وألقابه العديدة، التى تؤكد عمق تأثيره فى نشر الايمان المسيحى، بالإضافة إلى كونه صاحب الإنجيل الثانى.
واختتم مطران الكنيسة اللاتينية عظته بتهنئة جميع الحاضرين، بعيد شفيعهم القديس مار مرقس الرسول، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية.
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