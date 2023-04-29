الصحة: إجراء الفحص الطبى لـ176 ألفا من راغبى الزواج خلال شهرين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج»، خلال شهرين منذ انطلاقها فى 26 من شهر فبراير الماضى، تحت شعار «100 مليون صحة».
وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار 141 ألفا و368 شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ(QRCode) للمقبلين على الزواج.
وأوضح أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ولا بد من إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.
يذكر أنه يتم الرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكترونى www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعى (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).
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