تفاصيل تطوير الجبخانة واسطبل عنتر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - رصد "دوت الخليج" أعمال التطوير الجارى تنفيذها بمنطقة جبخانة محمد على، بمصر القديمة بمحافظة القاهرة، والتى تهدف إلى إنشاء طريق صاعد للجبخانة لوضعها على خارطة السياحة وإنقاذ السكان القاطنين أسفل الجبل حيث انتهت محافظة القاهرة من نقل سكان منطقة استطبل عنتر.





أبرز أعمال التطوير التى اكتمل تطويرها، إزالة 187 عقارًا بمحيط الجبخانة ونقل عدد كبير من السكان إلى وحدات بديلة فضلًا إنشاء حدائق وملاعب كرة قدم ومسرح مكشوف لتنمية المنطقة، وتأسيس وحدات للإسعاف والشرطة والحماية المدنية فضلًا عن ترميم مبنى الجبخانة بالتعاون مع وزارة الآثار. وتخطط الدولة لوضعها على خارطة السياحة بالتنسيق مع الآثار، وربط المنطقة بالطريق الدائرى وتدبيش حواف الجبل، فضلا عن استكمال إنشاء طريق صاعد للأثر.

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