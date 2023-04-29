محافظ دمياط: إزالة 25 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز كفر سعد

جدة - نرمين السيد - قالت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، إنه مع انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، جرى تم رفع درجة الاستعداد بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من تنفيذ تلك المرحلة والتى تستمر حتى 19 مايو المقبل.





وأضافت المحافظ - فى بيان اليوم السبت - أنه تم تنفيذ حملة مكبرة فى أول أيام المرحلة، حيث جرت إزالة 25 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز كفر سعد، وذلك فى 4 حالات تابعة لولاية الإدارة العامة لصرف دمياط و21 حالة تابعة لولاية الموارد المائية والرى، بمساحة اجمالية 2795 م2.

وأشارت إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين جميع الجهات، للتصدى لجميع صور التعديات، مشيرة إلى أنه جرى توجيه الوحدات المحلية بالتعاون الحاسم مع المخالفات فى المهد، والمتابعة الدورية للأراضى المستردة لمنع أى محاولات أخرى للتعدى عليها.

ولفتت المحافظ إلى أنه تم وضع خطة عمل محددة لتنفيذ المستهدف من إطلاق تلك الموجة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

أشرف على حملة اليوم، اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء سالم ابراهيم مساعد مدير الأمن، وبحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى الإدارة العامة للصرف والرى.