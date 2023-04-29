عاجل| وزيرة الهجرة لـ«إكسترا نيوز»: نواصل الجهود لعودة المصريين من السودان

جدة - نرمين السيد - وقالت "جندى" فى تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إن الدولة تواصل جهودها على مدار الساعة لإعادة المصريين من السودان، مضيفة أنه تم تشكيل خلية أزمة للتواصل بشأن إعادة الجالية المصرية فى السودان.

وأضافت: "عكفنا على تشكيل لجنة دائمة لمناقشة وسائل عودة الطلبة المصريين فى السودان ودمجهم فى التعليم بمصر، ونواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة المصريين من السودان".

وتابعت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه يتم التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة كافة لإنجاح عملية عودة المصريين من السودان".