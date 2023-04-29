محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة فى 4 قرى

جدة - نرمين السيد - أجرى محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمى، جولة ميدانية داخل قرى "نهطاى" و"سندبسط" و"الغريب" و"تفهنا العزب"، تفقد خلالها مواقع العمل فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وتفقد المحافظ خلال جولته فى قرية "نهطاى" مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى البيطرى ومركز تنمية الأسرة ومركز الشباب ومدرسة نهطاى للتعليم الأساسى والحماية المدنية ونقطة الشرطة، كما تفقد السوق النموذجى والموقف النموذجى إلى جانب تفقد مركز طب الأسرة ووحدة الإسعاف ومحطة مياه الشرب واختتم الجولة فى القرية بتفقد محطة المعالجة والنقطة الوسيطة بمدينة زفتى. كما تفقد المحافظ خلال جولته مشروعات المبادرة فى قرية "سندبسط"، حيث تفقد سير العمل فى مشروعات المجمع الزراعى البيطرى ومجمع الخدمات الحكومية ونقطة الشرطة ومركز طب الأسرة، كما تفقد مركز التأهيل الاجتماعى ومحطة مياه الشرب، واختتم الجولة بتفقد السوق النموذجى والحماية المدنية بالقرية. وفى قريبة "الغريب"، تفقد المحافظ محطة معالجة الصرف الصحى ومشروعات مجمع الخدمات الحكومية والسنترال وخدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة الاجتماعية ومدرسة تفهنا العزب الثانوية ومدرسة وحدة تفهنا العزب الابتدائية وكتابك ومركز الشباب ومكتب البريد ومركز تنمية الأسرة ومركز طب الأسرة ونقطة الحماية المدنية ونقطة الإسعاف والسوق النموذجى والموقف النموذجى. وفى سياق آخر، تفقد المحافظ مشروعات رصف محور قناة طنطا الملاحية وإنشاء محطة إنتاج البيض وعمارات الإسكان الاجتماعى العجيزى وكورنيش طنطا بداية من كوبرى فاروق وحتى كوبرى جيهان، كما تفقد مستشفى الأورام الجديد ومستشفى طنطا العام بسبرباى.

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