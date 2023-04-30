دافىء نهارا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأحد 

جدة - نرمين السيد - وتابعت الأرصاد أنَّ الطقس دافىء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشماليه، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لتكون درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد كالتالى: القاهرة الكبرى والوجه البحرى 25 درجة مئوية السواحل الشمالية 22 درجة مئوية جنوب سيناء 28 درجة مئوية شمال الصعيد 26 درجة مئوية جنوب الصعيد 30 درجة مئوية ومن المتوقع غدا سقوط أمطار خفيفه على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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