تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 30 أبريل 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 25 15 العاصمة الإدارية 25 15 6 أكتوبر 25 15 بنهــــا 25 15 دمنهور 24 15 وادى النطرون 23 15 كفر الشيخ 24 16 المنصورة 24 16 الزقازيق 25 15 شبين الكوم 25 15 طنطا 24 15 دمياط 22 16 بورسعيد 22 15 الإسماعيلية 26 14 السويس 25 16 العريش 22 13 رفح 22 12 رأس سدر 28 14 نخل 22 7 كاترين 20 5 الطور 27 19 طابا 22 18 شرم الشيخ 38 20 الإسكندرية 22 16 العلمين الجديدة 22 16 مطروح 21 16 السلوم 22 15 سيوة 26 13 رأس غارب 27 19 الغردقة 28 20 سفاجا 29 21 مرسى علم 28 19 شلاتين 29 21 حلايب 26 20 أبو رماد 30 21 رأس حدربة 26 20 الفيوم 26 14 بنى سويف 26 14 المنيا 26 14 أسيوط 26 15 سوهاج 27 16 قنا 29 17 الأقصر 30 18 أسوان 30 19 الوايى الجديد 29 15 أبوسمبل 30 19

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