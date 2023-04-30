متحدث الحكومة: المخرجات النهائية للحوار الوطنى سيتم تنفيذها على أكمل وجه

جدة - نرمين السيد - وأوضح متحدث الحكومة، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل عبر فضائية cbc، أنه فى حالة دعوة الوزراء سيتم إعداد المستجدات التى تواجهها الحكومة وخططها وكل الحقائق أمام المشاركين.

وقال إن الحكومة تنتظر عقب ذلك المخرجات النهائية للحوار الوطنى وسيتم تنفيذها على أكمل وجه، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى سيكون بلا سقف وسيرحب بكل الآراء بشرط التوافق حولها من قبل المجتمعين فى الحوار,