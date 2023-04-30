أبرز نتائج زيارة رئيس هيئة الرعاية الصحية لدولة الهند (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأشار الانفوجراف، إلى أنه أوفد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نيابةً عنه، الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم الأستاذ الدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة للسياحة الصحية، للمشاركة بالمؤتمر الدولى السادس لتطوير الرعاية الصحية (ADVANTAGE HEALTH CARE INDIA)، والذى انعقد بدولة الهند فى الفترة من (26-28) إبريل الجارى، بحضور وزراء الصحة من الدول الأسيوية والأفريقية، وقادة الفكر وقادة صناعة الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم.

وشارك الدكتور أحمد السبكى، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والذى انعقد تحت شعار "One Earth .. One Health"، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعد فرصة ذهبية لبحث التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الدول المشاركة بالمؤتمر فى العديد من مجالات الرعاية الصحية، وأهمها السياحة العلاجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعى.

وترأس الدكتور أحمد السبكى، الجلسة الرئيسية للمؤتمر تحت عنوان "مواجهة التحديات التى تواجه الأطقم الطبية"، حيث استعرض التجربة المصرية الرائدة فى الإصلاح الصحى الشامل، واستراتيجية هيئة الرعاية الصحية للنهوض بمقدمى الخدمات الصحى، مؤكدًا دور التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى الحد من المخاطر التى تواجه الدول المتعلقة بالنقص الحاد فى الأطقم الطبية على مستوى العالم.

وتابع: "لدينا توجيهات من القيادة السياسية لدعم النظم الصحية بالدول الأفريقية بالبرامج الخاصة بالتأهيل والتدريب للقوى البشرية، ولافتًا إلى إتاحة فرص تدريبية للأشقاء الأفارقة للتدريب بمنشآت هيئة الرعاية على يد الأطباء المصريين من ذوى الخبرة والكفاءة".

ونيابةً عن وزير الصحة والسكان، التقى الدكتور أحمد السبكى، خلال زيارته لدولة الهند، الدكتور مانسوخ ماندافيا، وزير الصحة ورفاهة الأسرة الهندى، لبحث سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك فى مجال الرعاية الصحية، وذلك بحضور سفير جمهورية مصر العربية بدولة الهند، وعضو البعثة الدبلوماسية المصرية بسفارة مصر بالهند، ومستشار وزير الصحة والسكان المصرى للسياحة الصحية، والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولى والعلاقات الخارجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من قيادات وزارة الصحة ورفاهة الأسرة من الجانب الهندى.

وبحث اللقاء، التعاون لإنشاء عدة منصات مشتركة للسياحة العلاجية، وتدريب الأطقم الصحية فى التخصصات المميزة بكلا البلدين، وتطرق اللقاء أيضًا إلى الاستفادة من الخبرات الهندية فى مجالات الجراحات الروبوتية، وزراعات الأعضاء، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، وذلك إلى جانب أنه تم التنسيق والترتيبات النهائية للتحضير للزيارة المرتقبة لوزير الصحة والسكان المصرى لدولة الهند خلال شهر يونيو القادم.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية التعاون، والحرص على الانفتاح على جميع التجارب والخبرات الدولية، واستغلال المنصات الدولية لإبراز نجاحات الدولة فى خططتها التنموية، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات وخبرات كبيرة تؤهلها لأن تصبح مركزًا للرعاية الصحية للمرضى الدوليين، ولافتًا إلى أن زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، الأخيرة إلى دولة الهند فتحت آفاق جديدة للتعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، وأهمها "الرعاية الصحية".

ومن جانبه، أشاد وزير الصحة ورفاهة الأسرة الهندى، بالتطور البالغ فى المنظومة الصحية بمصر، والنجاحات التى حققتها فى القضاء على فيروس سى والتغطية الصحية الشاملة، مؤكدًأ تطلع بلاده لمزيد من التعاون مع مصر فى شتى مجالات الرعاية الصحية خلال الفترة القادمة.

وفى ختام زيارته لدولة الهند، أجرى الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدد من الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التخصصية العالمية بدولة الهند، للإطلاع على أحدث التقنيات الطبية وأفضل الممارسات العلاجية، وأبرزها مستشفى "أبولو دلهى"، كما التقى بالمدير التنفيذى للمستشفى، والمدير العام للتشغيل، وعدد من كبار المسئولين بمجموعة أبولو.

وأشار السبكى، إلى أنه تم الاتفاق مع مجموعة أبولو على برنامج مستدام لإيفاد الأطقم الطبية من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية كمنح تدريبية لهم فى الجراحات الروبوتية وزراعات النخاع والأعضاء، كما تم الاتفاق على بدء برنامج لتبادل الخبرات ومناظرة الحالات بين المركز الطبى التخصصى لزراعة الكبد والكُلى بمستشفى أبولو دلهى ومركز 30 يونيو الدولى لزراعة الأعضاء الكُلى والكبد بالإسماعيلية "بشكل افتراضى"، لافتًا إلى دراسة عمل توأمة بين مركز زراعة النخاع بمجمع الأقصر الطبى الدولى مع نظيره بمستشفى أبولو دلهى.

وأكد المدير التنفيذى لمستشفى أبولو دلهى، ترحيبه بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع هيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنها كيان عملاق له مستقبل واعد فى تقديم الرعاية الصحية على مستوى الشرق الأوسط.

والتقى الدكتور أحمد السبكى، مع كبار المسئولين والمستثمرين بكبرى الشركات الرائدة فى القطاع الطبى وتكنولوجيا الرعاية الصحية وتطبيقات الذكاء الاصطناعى والسياحة العلاجية بدولة الهند، لبحث تبادل الخبرات والتعاون وتشجيع الاستثمارات الصحية فى مصر، حيث أكد السبكى، أن العمل والتعاون المشترك ركيزة أساسية لتطوير الأداء وتعزيز الإمكانات وترسيخ الابتكار، كما أكد على توافر التسهيلات والإمكانات لإنجاح كافة اللقاءات والمبادرات وتطوير بيئة تنافسية قائمة على الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص.

وتابع: نسعى لتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة فى الرعاية الصحية والاستثمار، ومشيرًا إلى أن الوقت الحالى يعد فرصة ذهبية لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار الصحى فى مصر، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.