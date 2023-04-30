استجابة لتوجيهات الرئيس.. «القوى العاملة» ترسل وحدة تدريب متنقلة للأسمرات

جدة - نرمين السيد - أرسلت وزارة القوى العاملة، وحدة تدريب مهنى متنقلة إلى حى الأسمرات بمحافظة القاهرة، لتدريب الشباب من الجنسين وبالمجان على مهن يحتاجها سوق العمل ومنها مهن "التفصيل والخياطة والكهرباء والسباكة".





وبحسب بيان صحفى عن الوزارة، اليوم الأحد، قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن هذه الوحدة من ضمن 11 وحدة جاهزة للانطلاق قريبا، من مقر الوزارة إلى المحافظات لتعمل فى نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك مبادرة مهنتك مستقبلك.

وأضاف أن إرسال وحدة التدريب هذه إلى حى الأسمرات، يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتدريب أهالى هذا الحى على مهن تؤهلهم لسوق العمل، وتساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة.

يشار إلى أن هذه الوحدة تستقر الآن داخل القرية الرياضية بالأسمرات، وتستعد مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة لبدء دورات تدريبية مجانية للشباب وفتيات الحى فيها على مهن "التفصيل والخياطة والسباكة والكهرباء"، وذلك مع بداية الأسبوع المقبل، فى إطار خطة التدريب المهنى للعام 2022-2023، التى تنفذها الوزارة من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل فى جميع محافظات مصر.