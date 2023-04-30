وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 09:29 صباحاً - بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتهنئة بمناسبة احتفال مصرنا الغالية بعيد العمال الذين هم رمز الكفاح والعمل والتنمية ، وأضاف الوزير في نص البرقية : داعياً المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم وعلى مصرنا الحبيبة وعمال مصر الأوفياء بالخير والتقدم والإزدهار وأن ينعم على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار .. شاكرين عطاءكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصرنا الحبيبة وأن يوفقكم في تحقيق ما تصبون إليه من رفعة وتقدم وإزدهار لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة .. أمل سيتحقق بإذن الله وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام .