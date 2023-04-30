عاجل.. قمة مصرية - يابانية بالقاهرة اليوم

جدة - نرمين السيد - قال المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيلتقى اليوم رئيس الوزراء اليابانى، الذى يزور مصر لمدة ثلاثة أيام، لتكون وجهته الأولى فى مستهل جولته الإفريقية.





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