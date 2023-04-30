رئيس وزراء اليابان يصل إلى مقر الجامعة العربية.. وأبو الغيط على رأس مستقبليه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 11:24 صباحاً - وصل منذ قليل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث كان في استقباله الأمين العام أحمد أبو الغيط.

وتأتي الزيارة في اطار رغبة اليابان في توطيد العلاقة مع جامعة الدول العربية، وحالة من الانفتاح العربي الاسيوي، حيث سبقه زيارة عدد من المسؤولين أبرزهم وزير الخارجية الصيني في شهر يناير الماضي.

والزيارة تأتي في إطار زيارة يقوم بها رئيس الوزراء اليابانى إلى مصر، لتعزيز التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة.