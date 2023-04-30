إشادات دولية بأداء أئمة وقراء الأوقاف فى رمضان

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة العديد من الإشادات الدولية التى تعبر عن الشكر والتقدير للقيادة المصرية الحكيمة ولوزارة الأوقاف على الجهود العظيمة فى إيفاد الأئمة والقراء المتميزين وأدائهم شديد التميز خلال شهر رمضان المبارك 1444هـ ـ 2023م، والذين كانوا على مستوى عالٍ وقدموا نماذج مشرفة للداعية الوسطى المعتدل بمختلف دول العالم لنشر الفكر الوسطى المستنير، مما كان له أكبر الأثر لدى المسلمين من مختلف الجنسيات المسلمة.





وأوضحت الأوقاف - فى بيان اليوم الأحد - أن الإشادات الدولية تضمنت الشكر والتقدير للموفدين من الأئمة والقراء لأدائهم المتميز والتزامهم بعملهم على أكمل وجه، مؤكدة أن موفدى الأوقاف مثلوا إثراءً ملموسًا للفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية التى شاركوا فيها فى عدد من المساجد والمراكز الإسلامية بمختلف دول العالم؛ الأمر الذى لقى ترحيبًا كبيرًا على مستوى جميع الأوساط التى عملوا بها، بعيدًا عن كل ألوان التطرف والتشدد والغلو، من خلال إلقاء الدروس الدينية التى ركزت على فضائل الأعمال، والأخلاق الكريمة، والقيم الإنسانية السامية.

وأفادت الأوقاف بطلب عدد من الدول التوسع فى إيفاد الأئمة والقراء لها، واستمرار هذا التعاون مع وزارة الأوقاف من خلال موفديها فى الأعوام القادمة، وأن من هذه الإشادات المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا، والمؤسسة الإسلامية بألمانيا، ورابطة الإسلام والسلام بألمانيا الاتحادية، والمشيخة الإسلامية بجمهورية سلوفينيا، وجمعية الصديق الإسلامية بأستراليا، والمركز الإسلامى العالمى للتسامح والسلام بالبرازيل، والجمعية الإسلامية بدولة بوليفيا، والجمعية الخيرية الإسلامية بدولة كولومبيا وغيرها.

ومما ورد فى الإشادات أن موفدى الأوقاف مثلوا إثراءً ملموسًا للفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية التى شاركوا فيها فى عدد من المساجد والمراكز الإسلامية فى أنحاء الدول، الأمر الذى لقى ترحيبًا كبيرًا من جانب المجتمعات المسلمة، سواء على مستوى الإدارة أو الأفراد، ووجهت هذه المؤسسات الشكر لوزير الأوقاف على إيفاد الأئمة والقراء المصريين الذين قاموا بنشر سماحة الإسلام الوسطى المعتدل، مشيدين بجهود الدولة المصرية فى نشر الفكر الإسلامى المستنير.

من جانبه، كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف موفدى الوزارة من الأئمة والقراء، مثمنًا ما بذلوه من جهد، وما قاموا به من تمثيل مشرف لمصرنا العزيزة.