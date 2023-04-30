معلومات الوزراء: دعم غير مسبوق تقدمه الدولة لتهيئة البيئة الإبداعية للمبتكر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى التقرير الذى أصدره مركز المعلومات تناول خلاله العلاقة وثيقة الصلة بين الإبداع والابتكار من جهة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى.

وأوضح التقرير أنه تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لمواكبة التطورِ العالمى فى هذا المجال، ومن أبرز الاستراتيجيات والمبادرات إطلاق المبادرة الرئاسية "نحو بناء مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر" لتطوير منظومة البحث العلمى فى مصر عام 2014"، "وتبنى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برنامج جامعة الطفل، لاكتشاف الأطفال المميزين فى مراحل مبكرة عام 2015"، "وإطلاق الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 فى عام 2017".

وفيما يتعلق بالبنية التحتية للمنظومة البحثية فقد تم "دعم إنشاء 56 معملاً مركزيًّا بتمويل 240 مليون جنيه للجامعات والمعاهد والمراكز البحثية"، و"افتتاح شبكة المعامل المركزية ومركز التميز الطبى بالمركز القومى للبحوث، و"إنشاء وكالة الفضاء المصرية فى 2018؛ لاستحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء، وتطوير وإطلاق الأقمار الصناعية بالأراضى المصرية"، و"إنشاء أول حاضنة للذكاء الاصطناعى بالتعاون مع جامعتى عين شمس والإسكندرية عام 2019"، و"إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لدعم وتمويل أفكار الباحثين والمبتكرين عام 2019".

بجانب اعتماد مجلس الوزراء فى نوفمبر من عام 2019 تشكيل المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى، بهدف صياغة وإدارة وتنفيذ استراتيجية مصر الوطنية للذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى إعلان رئيس الوزراء فى سبتمبر 2022 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتى يعد إطلاقها الخطوة الأولى من نوعها فى مصر ويعد انعكاسًا حقيقيًّا لاهتمامِ الدولة المصرية البالغ بهذا الملف، إيمانًا بأهميته، وإدراكًا لما تلعبُه منظومةُ الملكيةِ الفكريةِ من أدوار فى دفعِ عجلةِ الاقتصاد المصرى، وتحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار التقرير إلى ما أظهرته أحدث تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الصناعات الإبداعية تسهم بنحو 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى، وأنه من المتوقع نمو الاقتصاد الإبداعى بنسبة 40% بحلول عام 2030.

وتطرق التقرير ليتناول أبرز الإحصاءات والأرقام ذات الصلة بالاقتصاد الإبداعى، مع تسليط الضوء على أبرز المؤشرات العالمية فى مجال الابتكار والتجارب الدولية الرائدة فى هذا المجال، كما سلط الضوء على الإبداع والابتكار باعتبارهما متطلبين رئيسين لوظائف المستقبل، واستعرض أبرز جهود الدولة المصرية فى مجال الابتكار والإبداع.

واستعرض التقرير حجم ومؤشرات الاقتصاد الإبداعى العالمى، حيث يساهم الاقتصاد الإبداعى بنحو 6.1% فى الناتج المحلى الإجمالى العالمى، بمتوسط يتراوح بين 2% و7% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإبداعى بنسبة 40% بحلول عام 2030، وتوفر الصناعات الثقافية والإبداعية 6.2% من جميع فرص العمل، وتولد صناعات الاقتصاد الإبداعى عائدات سنوية تزيد على 2 تريليون دولار، كما تشكل الصناعات الثقافية والإبداعية ما يقرب من 50 مليون وظيفة فى جميع أنحاء العالم، كما تمثل النساء حوالى نصف هؤلاء العمال.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة بين عامى 2019 و2020، كان هناك انكماش بقيمة 750 مليار دولار فى إجمالى القيمة المضافة من قبل الاقتصاد الإبداعى على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا، حيث تتراوح الخسائر فى إيرادات الصناعات الإبداعية فى عام 2020 بين "20-40%".

وأشار إلى أن القطاع الثقافى يمثل 3.1% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وزادت الصادرات العالمية للسلع الإبداعية من 419 مليون دولار فى عام 2010 إلى 524 مليون دولار فى عام 2020، ومثلت السلع والخدمات الإبداعية فى عام 2020 نحو 3 و21% من إجمالى صادرات السلع والخدمات على التوالى، وزادت الصادرات العالمية للخدمات الإبداعية من 487 مليار دولار فى عام 2010 إلى ما يقرب من 1.1 تريليون دولار فى عام 2020، ويشكل التلفزيون والفنون المرئية أكبر صناعات الاقتصاد الإبداعى من حيث الإيرادات، بينما تعد الفنون المرئية والموسيقى أكبر الصناعات من حيث التوظيف.

كما نمت الاستثمارات فى البحث والتطوير فى عام 2020 بمعدل 3.3% ولم تنخفض، ولكن هذا المعدل أبطأ من المعدل المرتفع الذى بلغ 6.1 المسجل فى عام 2019، وأظهرت مخصصات الميزانية الحكومية لأكبر الاقتصادات التى تنفق على البحث والتطوير نموًا قويًا فى عام 2020، حيث سعد الحكومات بقوة للتخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة على مستقبل الابتكار، وفى المقابل زادت الشركات من إنفاقها على البحث والتطوير بنسبة تجاوزت 11% فى عام 2020، وبنسبة 10% فى عام 2021، بما يعادل أكثر من 900 مليار دولار أمريكى وهو أعلى مما كان عليه فى عام 2019 قبل الجائحة، وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسى بأربع صناعات هى "أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعدات الكهربائية"، و"البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، و"المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية"، و"الإنشاءات والمعادن الصناعية".

واستعرض تقرير مركز المعلومات حجم مساهمة الصناعات الإبداعية فى أكبر اقتصادين فى العالم وهما "الولايات المتحدة الأمريكية" و"الصين"، ففى الولايات المتحدة الأمريكية مثَّل الاقتصاد الإبداعى فى عام 2021 نحو 4.4% من الناتج المحلى الإجمالى، أى ما يقدر بنحو 1 تريليون دولار مع توظيف ما يقل قليلًا عن 4.9 ملايين عامل لإنتاج السلع والخدمات الفنية والثقافية، وبلغ حجم صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من السلع الإبداعية فى عام 2020 نحو 32 مليار دولار، أى نحو 2.3% من إجمالى صادرات البلاد، ويمثل ذلك نحو 6.2% من الصادرات العالمية من السلع الإبداعية، وبلغ إجمالى معدل نشاط ريادة الأعمال -الذى يقيس معدل ملكية الأعمال الجديدة والقائمة- 16.5% فى عام 2021 ارتفاعًا من 15.4% فى عام 2020، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدرى الخدمات الإبداعية فى عام 2020 بنحو 206 مليارات دولار.

أما الصين فهى تعد حاليًا أكبر سوق للاقتصاد الإبداعى فى العالم ومن المقرر أن تتوسع، حيث بلغ حجم صادرات السلع الإبداعية فى عام 2020 نحو 169 مليار دولار أمريكى، بما يعادل نحو 6.5% من إجمالى صادرات البلاد، ويمثل ذلك نحو 32.2% من الصادرات العالمية من السلع الإبداعية، حيث يتم دعم نمو الاقتصاد الإبداعى فى البلاد من خلال إمكانية الوصول إلى الإنترنت، والسوق الاستهلاكية الكبيرة والاقتصاد الرقمى المتنامى.

وتضمن التقرير اتجاهات التجارة الدولية فى السلع والخدمات الإبداعية، حيث زادت صادرات السلع الإبداعية بأكثر من 2.5 ضعف خلال العقدين الماضيين، بينما تضاعفت صادرات الخدمات الإبداعية أيضًا خلال العقد الماضى، مضيفاً أنه يوجد ما يقرب من 197 سلعة إبداعية من أهمها (الحرف الفنية، والتصميم، والمواد السمعية والبصرية، والنشر، والوسائط الجديدة، والفنون المسرحية، والفنون البصرية) ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، تُصدِّر الاقتصادات النامية سلعًا إبداعية أكثر من البلدان المتقدمة؛ حيث يستحوذ أكبر عشرة مصدرين على 68.2% من صادرات السلع الإبداعية، بينما تأتى البلدان المتقدمة على قائمة أكبر المستوردين؛ حيث يستحوذ أكبر عشرة مستوردين للسلع الإبداعية على 63% من الواردات، وفى عام 2020 بلغ حجم السلع الإبداعية على مستوى العالم نحو 524 مليار دولار، جاء 296 مليار دولار منها من الدول النامية، فى حين مثلت الدول المتقدمة نحو 229 مليار دولار.

والجدير بالذكر أن صادرات أكبر 10 مصدرين للصناعات الإبداعية فى عام 2020 كانت تمثل نمو 68.2% من إجمالى الصادرات العالمية من الصناعات الإبداعية، وهنا تجدر الإشارة على أن الصين كانت فى عام 2020 أكبر مصدر للسلع الإبداعية بمقدار 169 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة بنحو 32 مليار دولار، وإيطاليا بنحو 27 مليار دولار، وألمانيا بنحو 26 مليار دولار، وهونج كونج بنحو 24 مليار دولار، فى حين تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستوردة للسلع الإبداعية فى عام 2020، بمقدار 108 مليارات دولار، تليها هونج كونج بنحو 30 مليار دولار، وألمانيا بنحو 30 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 24 مليار دولار، وفرنسا بنحو 22 مليار دولار، والصين 20 مليار دولار.

وفيما يخص الخدمات الإبداعية، أشار التقرير إلى أن هناك 6 خدمات إبداعية أساسية هى (البحث والتطوير، والبرمجيات، والخدمات السمعية والبصرية، وخدمات المعلومات، والإعلان وأبحاث السوق والهندسة المعمارية، والخدمات الثقافية والترفيهية والتراثية)، وتسيطر البلدان المتقدمة إلى حدٍّ كبير على صادرات الخدمات الإبداعية؛ حيث يمثل أكبر عشرة مصدرين 70% من إجمالى صادرات الخدمات الإبداعية.

وبلغت قيمة الخدمات الإبداعية نحو 82.3٪ من إجمالى صادرات الخدمات الإبداعية فى عام 2020، وكانت أكبر مصدرى الخدمات الإبداعية فى عام 2020 الولايات المتحدة (206 مليارات دولار)، وأيرلندا (174 مليار دولار)، وألمانيا (75 مليار دولار) والصين (59 مليار دولار) والمملكة المتحدة (57 مليار دولار).

وألقى التقرير الضوء على المتطلبات الرئيسية للوظائف الجديدة فى ظل تزايد الاهتمام والقلق بشأن شكل مستقبل العمل مع التطوّر التكنولوجى السريع والابتكارات الحديثة، وتمثلت تلك المتطلبات فى "مهارات تواصل عالية"، "ومهارات تقنية كالبرجمة"، "ومهارات شخصية كالإبداع والابتكار"، ووفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادى العالمى فى عام 2020، يتوقع أرباب العمل أنه بحلول عام 2025، ستنخفض الوظائف الزائدة عن الحاجة بشكل متزايد من 15.4٪ من القوة العاملة إلى 9٪ أى بتراجع 6.4%، وأن الوظائف الناشئة ستنمو من 7.8٪ إلى 13.5٪ وذلك بنمو 5.7٪، وأنه خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2025، قد يتم استبدال 85 مليون وظيفة نتيجة التحول فى تقسيم العمل بين البشر والآلات، وتشير تقارير بعض المجموعات مثل مجموعة "ماكينزى" إلى أن 800 مليون شخص قد يفقدون وظائفهم بسبب التشغيل الآلى بحلول 2030، وأن النسبة الغالبة من جميع الموظفين يشعرون بالقلق من ألا يكون لديهم التدريب الضرورى أو المهارات اللازمة للحصول على عمل جيد الأجر.

كما استعرض التقرير الوظائف التى ستشهد اندثارًا خلال السنوات القادمة أبرزهم على سبيل المثال لا الحصر مدخلوا البيانات، الأمناء الإداريون والتنفيذيون، كتبة المحاسبة وكتبة الدفاتر والرواتب، المحاسبون والمدققون، وستخلق ثورة الروبوتات 97 مليون فرصة عمل جديدة مع تطور الاقتصاد وأسواق العمل، ستظهر وظائف جديدة فى مجالات التكنولوجيا (مثل الذكاء الاصطناعى) وفى وظائف إنشاء المحتوى (مثل إدارة الوسائط الاجتماعية).

وأوضح المركز فى توصيات التقرير أنه ولأجل تعظيم المزايا التى يتيحها الابتكار للاقتصادات الوطنية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب أن تُولى الدول مزيدًا من الاهتمام باقتصاد المعرفة، الأمر الذى يتطلب استثماراتٍ طويلةَ الأجل فى التعليم، وبما يستدعى تطوير السياسات التعليمية لتخدم أجندة التنمية الوطنية، فضلًا عن تطوير القدرات على الابتكار وإتاحة البيئة الدافعة لذلك، وذلك من أجل تقوية القدرة على الصمود فى وجه التحديات.