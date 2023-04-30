أشتوم الجميل.. محمية طبيعية بمميزات لا مثيل لها (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعد محمية أشتوم الجميل، أمن المحميات الطبيعية التى تمتاز بها مصر، حيث تعد جزءا من بحيرة المنزلة، وتقع على ساحل البحر المتوسط فى الجزء الشمالى الشرقى من دلتا النيل، وتنتمى إداريا إلى محافظة بورسعيد.





ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف، معلومات عن المحمية، التى تصل المساحة الكلية لها إلى حوالى 203 کيلو متر، واختيرت كمحمية طبيعية فى تصنيف محميات الأراضى الرطبة، لما لها من مميزات بيئية لا توجد فى مثيلتها من المحميات الأخرى، فهى تضم بوغازى الجميل وأشتوم الجميل اللذان يربطان البحر الأبيض المتوسط بالبحيرة ويعملا على تجدید دوران المياه بداخلها وبالتالى زيادة المخزون السمكى وعدم تركيز العناصر الثقيلة بها.

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