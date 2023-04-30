المجلس القومى للمرأة يعلن المؤشرات النهائية لرصد الأعمال المقدمة في رمضان 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 12:29 مساءً - أطلق المجلس القومى للمرأة التقرير النهائي لرصد الأعمال المقدمة خلال شهر رمضان أبريل 2023، حيث قام المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ومن خلال لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القليني برصد الأعمال التليفزيونية المقدمة في شهر رمضان للخروج بمؤشرات حول صورة المرأة في الانتاج الاعلامي لرمضان 2023 سواء على مستوى البرامج أو الدراما أو الاعلانات وكذلك الإذاعة، بالإضافة إلى رصد مواقع التواصل الاجتماعي لما لها من جمهور عريض.

وصرحت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة لجنة الإعلام أن هذا التقرير يعد بمثابة مرصد إعلامي تقوم به لجنة الإعلام للسنة الثامنة على التوالي منذ عام 2016 ، حيث قامت اللجنة بناء على النتائج التي توصل إليها الرصد بإصدار التقارير التي تتضمن نسب مشاركة المرأة وحضورها في البرامج والأعمال الدرامية التي تحتل نسب مشاهدة عالية و تؤثر في تعميق رؤية المجتمع للمرأة.

وأكدت الدكتورة سوزان القليني أن اللجنة قامت باعتماد استمارة تحليل مضمون التي تم تصميمها واختبارها لرصد الأعمال الرمضانية لهذا العام 2023 على المستوى الدرامي والبرامجي و الإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي ، و تشكيل فرق بحثية مكونة من 140 طالب وطالبة بكليات الاعلام بالجامعات المصرية وتدريبهم على استمارة التحليل في إطار التعاون مع المجلس القومي للمرأة.

للاطلاع على المزيد من التفاصيل .. وعلى التقرير المفصل برجاء الضغط على الرابط التالى:

http://ncw.gov.eg/.../%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8...