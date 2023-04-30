«الوثائقية» تعلن إنتاج فيلم عن «كليوباترا»

جدة - نرمين السيد - أعلنت قناة "الوثائقية"، بقطاع الإنتاج الوثائقى فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بدء أعمال التحضير لإنتاج فيلم وثائقى عن الملكة كليوباترا السابعة Cleopatra VII، ابنة بطليموس الثانى عشر، وهى المعروفة باسم "كليوباترا"، آخر ملوك الأسرة البطلمية، تلك الأسرة التى حكمت مصر فى أعقاب وفاة الإسكندر الأكبر.





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