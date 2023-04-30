وزير الداخلية يهنىء وزير القوى العاملة بمناسبة عيد العمال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 02:23 مساءً - بعث محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة لحسن شحـاته "وزير القوى العاملة" بمناسبة الإحتفال السنوي بعيد العمال.. جاء بها:

بمناسبة الإحتفال السنوي بعيد العمال يُسعدني وهيئة الشرطة أن نُعرب لسيادتكم ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات.

إن إحتفالنا بتلك المناسبة فى كل عام يُجسد تقدير الدولة المصرية لسواعد فتية وعقول أبية وجهود مضنية .. تواصل الأداء ليل نهار في سبيل تكريس نهضة مصرية في شتى المناحي والمجالات .

حفظ الله مصرنا الغالية .. وسدد على طريق الحق خطى المخلصين من أبنائها ليكونوا كعهدنا بهم مشاعل تدفع بالعمل الجاد مسيرة التنمية الوطنية لمدارج الرخاء والرفعة والإزدهار.

وكـل عــام وأنتــم بخــير ،،

​​ كما بعث السيد/ وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد/محمد جبران "رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر".. جاء بها:

​ بمناسبة الإحتفال السنوي بعيد العمال يُسعدني أن نبعث لشخصكم وأعضاء الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء بأصدق عبارات التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات .

​ ونحن نحتفل بتلك المناسبة نذكر بكل الفخر والإعتزاز قيمة العمل والإخلاص في الأداء كركيزة للأمم نحو التنمية والتقدم والرخاء ونؤكد على إجلالنا لمكانة عمال مصر الذين وهبوا أنفسهم لأجل عزة ورفعة وطنهم فداء.

​ عاشت مصر منارة تهدي الإنسانية لقيم الحضارة والنماء .. بوعد المولى جلت قدرته وعطاء المخلصين من أبنائها الشرفاء.