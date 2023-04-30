النواب يوافق على حظر حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 02:23 مساءً - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة (2) من مشروع قانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجينى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والتى تحظر حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة.

وتنص المادة (2) بعد الموافقة عليها على الآتي:

يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووافق المجلس على مقترح النائب عبد السلام الخضراوى باستبدال عبارة "والمتنزهات الحيوانية" بدلا من عبارة "والمنتزهات الحيوانية" لضبط الصياغة.