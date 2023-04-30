مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى الهند ويلتقي كبار المسئولين والشخصيات التنفيذية والدينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 02:23 مساءً - في ضوء استراتيجية دار الإفتاء المصرية، في تعزيز التواصل الديني مع الخارج، توجَّه فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى جمهورية الهند اليوم الأحد، بناءً على دعوة الدكتور فيناي ساهاسرابودهي، رئيس المجلس الهندي للعلاقات الثقافية بحكومة الهند، في زيارة رسمية تمتدُّ لخمسة أيام، حيث يلتقي فضيلته عددًا من كبار القيادات الرسمية والتنفيذية والدينية في الهند.

وتأتي زيارة فضيلة مفتي الجمهورية الى الهند، في إطار برنامج استضافة كبار الشخصيات لدولة الهند، الذي ينظِّمه المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، حيث تمنح الزيارة الفرصةَ للجانبين للتعبير عن تقديرهما المتبادل للتراث والثقافة الثرية لكلا البلدين.

ومن جانبه أكَّد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن مصر والهند تربطهما علاقات صداقة تاريخية وروابط حضارية متينة شكلت زخمًا قويًّا لعلاقاتنا الثنائية، مشيرًا إلى أهمية الزيارة التي تأتي تأكيدًا لسعي دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، للتواصل مع الشرق والغرب، من أجل بناء جسور السلام، وبحث القضايا الدينية والفكرية والثقافية، تماشيًا مع استراتيجية دار الإفتاء، لتعزيز الصورة الذهنية للإسلام وتعزيز قوة مصر الدينية الناعمة بين الأمم والشعوب، والاضطلاع بدَورها الريادي في دعم مسيرة الحضارة والحوار في إطار توصيل الرسالة الدينية الوسطية للدولة المصرية، ونشر الوعى العالمي بقيمة مصر الدينية والتعاون مع كافة الجهات في الداخل والخارج لإنجاز ذلك.

وكشف مستشار مفتي الجمهورية عن أن زيارة فضيلة المفتي للهند تستمر خلال الفترة من 30 أبريل إلى 6 مايو 2023. وعن اللقاءات المرتقبة لفضيلة المفتي في الهند، أكد الدكتور إبراهيم نجم، أنه من المنتظر أن يجتمع فضيلة المفتي بعدد من كبار الشخصيات الرسمية والعامة والدينية في الهند، كما يزور فضيلته عددًا من الجامعات الإسلامية هناك، والأماكن الدينية.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الهندي للعلاقات الثقافية بحكومة الهند، يقوم في إطار برنامج كبار الشخصيات بدعوة عدد من كبار الشخصيات من مختلف دول العالم وتنظيم لقاءات تفاعلية مع ممثلي كبرى المؤسسات الفكرية والدينية والثقافية والمؤسسات الأكاديمية بالهند، وذلك بهدف دعم العلاقات بصورة أكبر على مستوى شعبي البلدين الهند ومصر.