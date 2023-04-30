مصر واليابان تتفقان على ترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 02:24 مساءً - اتفقت مصر واليابان على ترفيع العلاقات بينهما لمستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا" صباح اليوم الأحد.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير مصر البالغ، لإسهامات اليابان فى دعم مسار التنمية وانخراطها المخلص، في دعم المشروعات الوطنية فى البلاد.

وأشار الرئيس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مساهمة اليابان في دعم المشروعات الوطنية، متذكرا "المتحف المصرى الكبير الذى يعد المتحف الأثرى الأكبر فى العالم، لعرض القطع الأثـرية المنتميـة لحضـارة واحـدة".