«يا خبر» يكشف حقيقة انتشار القروش فى الساحل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأظهر مقطع فيديو حوارا بين سيدتين يزعم انتشار القروش فى الساحل، وزعمت إحدى السيدتين: "بيعوموا من البحر المتوسط للسلوم وبعدها عينك ما تشوف إلا النور"، لترد الأخرى: "عارفه بيجوا على ريحة المكرونة والبانية".

وأوضح تطبيق يا خبر، الحقيقة، كونه يهدف إلى مواجهة الشائعات والأخبار والمغلوطة.

ويفند التطبيق الجديد الأخبار المفبركة والشائعات بطريقة مبتكرة، تحت عنوان "اعرف الخبر الصح من المضروب".

ويقدم تطبيق "يا خبر" خدمة إخبارية رقمية، ويمكن تحميله بسهولة من متجر app store وgoogle play، بهدف توعية المواطنين بالأخبار المغلوطة والشائعات للقضاء عليها قبل أن تنتشر، كما يهدف إلى توصيل المعلومة الصحيحة والدقيقة بعد التأكد من مصادرها.

وعند تنزيل تطبيق يا خبر سواء من متجر جوجل بلاى، أو آب ستور، يطلب منك تسجيل الدخول سواء بحساب فيسبوك أو حساب gmail الخاص بك.

يحتوى تطبيق يا خبر على عدة أقسام، يعرض فى قسم منها الشائعة حسب التصنيف الخاص بها ثم الرد عليها، وهى كالتالى:

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