السيسى ورئيس وزراء اليابان يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة

جدة - نرمين السيد - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجانبين، فى عدد من المجالات، فى قصر الاتحادية.





ومن بين المذكرات، مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع بنك "جى بى" اليابانى ووقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ورئيس البنك.

كما جرى التوقيع على الخطابات المتبادلة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، ووقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسفير اليابانى بالقاهرة.

كما جرى أيضًا التوقيع على اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى بين مصر والوكالة الدولة للتعاون الدولى اليابانية "جايكا"، ووقعها من الجانب المصرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومن الجانب اليابانى نائب رئيس الوكالة الدولية الجايكا.

كما شهد الرئيس ورئيس وزراء اليابان، التوقيع على مذكرة تعاون فى مجالات الشئون القانونية والقضائية بين وزارتى العدل فى البلدين ووقعها من الجانب المصرى المستشار عمر مروان، وزير العدل، ومن الجانب اليابانى سفير اليابان فى القاهرة.

كما شهدا توقيع مذكرة تعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين وزارتى الاتصالات فى البلدين، ووقعها من الجانب المصرى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والسفير اليابانى بالقاهرة.