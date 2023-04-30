وزير الإنتاج الحربى يشارك فى اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن مهمة الوزارة الأساسية هى تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية تلبى احتياجات المواطنين.





وأضاف وزير الإنتاج الحربى: تشارك شركات ووحدات الإنتاج الحربى فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة، جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب والذى عقد يوم الأحد الموافق 30/4/2023.

وخلال الاجتماع استعرض الوزير محمد صلاح، الهيكل التنظيمى للوزارة، لافتا إلى أن وزارة الإنتاج الحربى والجهات التابعة تعد رافدا مهما فى الصناعة الوطنية فمنظومة العمل بها تتميز بأنها منظومة متكاملة وفريدة من نوعها حيث يتبع الوزارة عدد 16 شركة صناعية و4 شركات فى مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات بالإضافة إلى شركة للصيانة وظهير بحثى للتميز العلمى والتكنولوجى كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب ومركز طبى وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة.

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى مجالات عمل الوزارة على مستوى التصنيع العسكرى والمدنى، مشيرا إلى أبرز المنتجات العسكرية التى تقوم شركات الإنتاج الحربى بإنتاجها مثل الصلب المدرع والرشاش المتعدد والعربة المدرعة "سينا 200" والأنظمة الإلكترونية المتطورة وكذا الذخائر الصغيرة والمتوسطة وذخائر المدفعية والدبابات.

من ناحية أخرى، أشار الوزير محمد صلاح، إلى أنه من ضمن المنتجات المدنية التى تنتجها شركات الإنتاج الحربى الأجهزة المنزلية المعمرة والمنتجات الموفرة للمياه والطاقة إضافة إلى آلات الورش ومعدات الميكنة الزراعية وأدوات المائدة والطهى والكيماويات وألواح الصلب المدرفلة واللوحات الكهربائية والمسبوكات.

كما استعرض لمحة عن أهم المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التى تشارك الوزارة فى تنفيذها مثل "حياة كريمة" ومشروعات محطات معالجة وتنقية وتحلية المياه ومنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة وتطوير مراكز تجميع الألبان وغيرها من المشروعات التى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة بالدولة.

وتحدث الوزير محمد صلاح، خلال الاجتماع عن الرؤى والنظرة المستقبلية لوزارة الإنتاج الحربى فى المجالين العسكرى والمدنى حيث سيتم التركيز على البحوث خلال الفترة القادمة ومتابعة تطبيق إجراءات الحوكمة والتطوير الإدارى والإنتاجى فى مختلف الكيانات التابعة والعمل على زيادة توطين التكنولوجيات الحديثة فى مختلف مجالات التصنيع.