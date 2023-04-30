خبير عالمى فى جراحة الوجه والفكين بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

جدة - نرمين السيد - يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الخبير الأمريكى الأستاذ الدكتور هانى نصير إمام رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بجامعة أوهايوكولمبس فى الفترة من 1 - 12 / 6 / 2023 القادم.





وسيقوم خلال تلك الفترة بإجراء جراحات لحالات التقويم الجراحى وكسور الوجه والفكين والأورام الحميدة والترقيع العظمى والترقيع العظمى لشقوق الفك العلوى وسيتم مناظرة الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير، باللجنة التحضيرية يوميًا من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع.

الاستعلام على رقم تليفون: 01200203036.

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