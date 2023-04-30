عاجل.. مدبولى يستقبل رئيس الوزراء اليابانى بالمتحف المصرى الكبير

جدة - نرمين السيد - يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبل ظهر اليوم الأحد، بقصر الاتحادية بالقاهرة، رئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيد.

ويزور رئيس وزراء اليابان، مصر، لمدة 3 أيام، لتكون وجهته الأولى فى مستهل جولته الإفريقية.