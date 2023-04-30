رئيس وزراء اليابان: وقعت على وثيقة الدفعة الثالثة لتمويل الخط الرابع للمترو

وأضاف رئيس وزراء اليابان، أن الخط الرابع للمترو سيكون به محطة أمام المتحف الكبير، وأتطلع إلى أن يأتى يوم ينقل فيه هذا الخط للمترو عدد كبير من السياح إلى هذا المتحف.
ويستقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فوميو كيشيد رئيس وزراء اليابان، فى المتحف المصرى الكبير.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبل ظهر اليوم الأحد، بقصر الاتحادية بالقاهرة، رئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيد.
ويزور رئيس وزراء اليابان، مصر، لمدة 3 أيام، لتكون وجهته الأولى فى مستهل جولته الإفريقية.
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