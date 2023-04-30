رئيس الوزراء يتابع جهود صندوق مصر السيادى لجذب مزيد من الاستثمارات

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود "صندوق مصر السيادى" فى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وكذا تقديرات الاستثمارات المتوقعة التى يعمل الصندوق على جذبها خلال المرحلة المقبلة، فى إطار الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، واتخاذ مختلف الإجراءات التى من شأنها تسهيل وتيسير ضخ استثمارات جديدة للشركات والمشروعات القائمة بالفعل، أو من خلال إقامة توسعات ومشروعات جديدة.
وقال المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع التنويه إلى أن الصندوق يمضى فى تنفيذ ما تتبناه الدولة من العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص وخاصة الاستثمار الأجنبى المباشر، الذى يعد أحد أهم موارد النقد الأجنبى للبلاد، ولذا فهناك تركيز على عدد من القطاعات التى يستهدف الصندوق جذب الاستثمار الأجنبى لضخ استثمارات إليها.
وأضاف السفير نادر سعد أنه تم أيضا خلال الاجتماع استعراض جهود التنسيق مع مختلف المؤسسات سواء المحلية أو الدولية، فى إطار تعزيز دور المشاركة مع القطاع الخاص فى تنفيذ العديد من المشروعات فى تلك القطاعات، من خلال الاستعانة بأدوات فعالة ومبتكرة تعمل على تحفيز الاستثمارات الخاصة فى مختلف القطاعات والأنشطة بالدولة.
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