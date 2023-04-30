مصطفى مدبولى يدعو رئيس وزراء اليابان لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير

جدة - نرمين السيد - ووجه "مدبولى"، خلال مؤتمر صحفى نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، الدعوة لرئيس الوزراء اليابانى، لحضور حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير، قائلًا: "نتمنى أن تكون معنا فى الافتتاح الرسمى للمتحف، نتطلع لتحقيق الموعد بناء على الاتفاق، ونشكركم وسعدنا بكم فى هذه الزيارة التاريخية".

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، فوميو كيشيد، رئيس وزراء اليابان، فى المتحف المصرى الكبير.

ويزور رئيس وزراء اليابان، مصر، لمدة 3 أيام، لتكون وجهته الأولى فى مستهل جولته الإفريقية.