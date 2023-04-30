عاجل- رئيس وزراء اليابان: المتحف المصرى الكبير رمز التعاون الثقافى مع مصر

جدة - نرمين السيد - قال فوميو كيشيد رئيس الوزراء اليابانى، إن يشعر بالسعادة عندما أتيحت له الفرصة، عندما توجهت إلى موقع عملية ترميم مركب الشمس الثانى، التى تقوم بها منظمة يابانية غير ربحية.





وأضاف رئيس وزراء اليابان، أنه رأى المتحف المصرى الكبير، الذى يعتبر رمز التعاون الثقافى بين اليابان ومصر، وتأثرت كثير بهذا المشهد.

ويستقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فوميو كيشيد رئيس وزراء اليابان، فى المتحف المصرى الكبير.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبل ظهر اليوم الأحد، بقصر الاتحادية بالقاهرة، رئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيد.

ويزور رئيس وزراء اليابان، مصر، لمدة 3 أيام، لتكون وجهته الأولى فى مستهل جولته الإفريقية.