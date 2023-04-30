رئيس الوزراء يستقبل نظيره اليابانى بالمتحف المصرى الكبير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 06:29 مساءً - استقبل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء نظيره اليابانى بالمتحف المصرى الكبير لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

تأتي الزيارة في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين ويستعرض اللقاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية والتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية.

وأكد رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيد، إن الشراكة مع مصر لم تعد شراكة ثنائية فقط، بل تم التباحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تحويلها إلى شراكة استراتيجية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب مباحثاتهما الثنائية، اليوم، بقصر الاتحادية، أن اليابان تدعم المشروعات الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى أنه تم التباحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في العديد من القضايا المشتركة.