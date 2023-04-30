مصطفى مدبولى: المتحف المصرى الكبير نموذج ناجح للشراكة مع اليابان

جدة - نرمين السيد - وقال "مدبولى"، خلال مؤتمر صحفى نقلته فضائية "إكسترا نيوز": "مرحبًا بك فى مصر ومقر المتحف الكبير، شرف لنا أن تزورنا فى هذا المشروع العظيم، الذى يُعد بمثابة نموذج ناجح جدًا للشراكة والتعاون بين مصر واليابان".
واستقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، فوميو كيشيد، رئيس وزراء اليابان، فى المتحف المصرى الكبير.
ويزور رئيس وزراء اليابان، مصر، لمدة 3 أيام، لتكون وجهته الأولى فى مستهل جولته الإفريقية.
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