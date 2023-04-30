محافظة القاهرة: التقديم للوظائف الخالية إلكترونيًا ولمدة أسبوع

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة - فى بيان اليوم - أن التقديم للوظائف الخالية يتم عن طريق البوابة الإلكترونية للمحافظة http: www.cairo.gov.eg ولمدة أسبوع، وباسم وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بقسم التعيينات.
وأعلنت المحافظة عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعاقد "عقد استعانة" للوظائف التالية: 10 وظائف باحث قانونى من الحاصلين على ليسانس حقوق، و10 وظائف باحث شئون مالية من الحاصلين على "بكالوريوس تجارة محاسبة"، و15 وظيفة باحث شئون عاملين من الحاصلين على بكالوريوس تجارة وليسانس آداب، و46 وظيفة أخصائى حاسب آلى من الحاصلين على بكالوريوس حاسب نظم ومعلومات، و50 وظيفة سائق للعمل بديوان عام محافظة القاهرة والأحياء التابعة بنظام الاستعانة.
وأشارت إلى أنه يشترط أن يكون المتقدم من أبناء محافظة القاهرة، وألا يزيد السن عن 35 عاما، مع ضرورة تقديم ما يفيد بتأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء منها، وصورة من المؤهل الدراسى الحاصل عليه، وصورة من شهادة الميلاد، وصورة من بطاقة الرقم القومى سارية، وصورة من شهادة القيد بالنقابة بالنسبة للتجاريين، ورخصة القيادة "أولى ثانية ثالثة" سارية بالنسبة للسائقين.
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