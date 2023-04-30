بعد ظهوره في 22 دولة.. استشاري حساسية ومناعة يكشف خطورة متحور أركتورس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 08:23 مساءً - كشف أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، تفاصيل متحور كورونا الجديد أركتورس ، موضحا أن أركتورس تحور فرعي وأعراضه في الجهاز التنفسي العلوي مثل دور البرد العادي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأعراض تتمثل في احتقان في الأنف والحلق والرشح والمشاكل التنفسية.

واستطرد الحداد، أن 90 % من مرضى متحور أوميكرون ليس لهم بروتوكول علاج، ويكفي حصولهم على بروتوكول البرد العادي، بينما أمراض القلب والسكر يحتاجون أدوية مختلفة حال الإصابة بكورونا.

وأكد استشاري الحساسية والمناعة، أنه لا داعي للخوف والقلق من المتحور أركتورس الذي تم رصده في أكثر من 22 دولة ولم يصل مصر حتى الآن.

وشدد على أن الكمامة يجب أن تكون أسلوب حياة في الأماكن المغلقة وتكون من باب الحماية وليس الخوف والقلق.