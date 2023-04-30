رئيس الوزراء الياباني: مصر مستعدة لمزيد من الاستثمارات لما تتمتع به من مقومات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 10:27 مساءً -

ألقى "فوميو كيشيدا"، رئيس وزراء اليابان، كلمة خلال اجتماع منتدى الأعمال المصرى – اليابانى، الذى ترأسه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم.

واستهل رئيس الوزراء اليابانى كلمته، بالإعراب عن ترحيبه بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كما وجه التحية لرئيس جمعية الأعمال اليابانية، وجميع الحضور من الوزراء والمسئولين من الجانبين بالمنتدى.

وعبر رئيس وزراء اليابان عن تقديم خالص الشكر والتقدير لحرص الدولة المصرية والحكومة على تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، مشيرا إلى أن مصر لديها الاستعداد لاستقبال المزيد من الاستثمارات، لما تتمتع به من مقومات ومزايا لجذب الاستثمارات لا تتوافر فى اليابان، مثل عدد السكان الكبير، ونسبة كبيرة من جيل الشباب بين الفئات العمرية، لافتا فى هذا السياق إلى أن هناك أكثر من 50 شركة يابانية تعمل فى مصر حاليا، كما يبلغ حجم التجارة بين البلدين 1.3 مليار دولار، كما زادت الاستثمارات اليابانية المباشرة فى مصر خلال العام الماضى.

وأكد السيد "فوميو كيشيدا" أن الشركات اليابانية تساهم بشكل كبير فى تطوير المشروعات والبنية التحتية فى مصر، وخاصة فى مجال توليد الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح، بالإضافة إلى قطاع الصناعة مثل صناعة السيارات، فضلا عن إصدار سندات ساموراى، إلى جانب دعم نظام التأمين الصحى الشامل الموجه لجميع المواطنين المصريين، بالإضافة إلى المساهمة فى عمليات التطوير فى مجال الموارد البشرية من خلال التعليم على الطريقة اليابانية فى المدارس المصرية اليابانية، وكذا الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مجدداً التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق المصرى اليابانى، قائلا:" اليابان مع مصر دائما".

وفى الوقت نفسه، أشار رئيس وزراء اليابان لزيارته إلى المتحف المصرى الكبير، معربا عن إعجابه بهذا الصرح العظيم الذى أوشك على اكتمال بنائه بالتعاون مع الجانب اليابانى فى هذا الشأن، مؤكداً أنه يُعد رمزاً لعلاقة الصداقة المصرية اليابانية، لافتا لما سيكون لهذا المتحف من دور كبير فى نمو وتطور حركة السياحة والاقتصاد فى مصر.

كما أكد السيد/ "فوميو كيشيدا" دعم الحكومة اليابانية لمشروعات الشركات اليابانية العاملة فى مصر، إلى جانب العمل على توسيع نطاق تلك المشروعات على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

ودعا السيد/ فوميو كيشيدا، إلى استمرار جهود تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، والاستماع إلى مقترحات الشركات اليابانية فى إطار تطوير بيئة الأعمال، للاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى القطاعين العام والخاص اليابانى، كما دعا مؤسسات القطاع الخاص المصرى بالتعاون مع الشركات اليابانية التى تضخ استثماراتها فى مصر لبناء علاقات"رابح..رابح"، قائلا:" دعونا نمضى قدماً لتطور وازدهار اليابان ومصر معا".