عاجل- الخارجية: إجلاء أكثر من 6960 مواطنا من السودان حتى الآن

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين فى السودان أسفرت عن إجلاء 6960 مواطناً مصرياً حتى تاريخه.





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