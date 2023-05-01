الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة مستمر اليوم

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن الطقس سيكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، مع نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة
وتكون الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية
واعتبارا من يوم الثلاثاء ليوم الجمعة، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (٢ :٥ درجة مئوية).
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