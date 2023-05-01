جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء اليابانى - فى حوار خاص عبر قناة "النيل للأخبار" مساء الأحد- أن مصر تقوم بنقلة نوعية للمدن الذكية الكبرى، مبينا فى الوقت ذاته أن بلاده تقوم أيضا بمثل هذه الأعمال فى المدن الكبرى مثل طوكيو.
وأضاف أن مصر أيضا تقوم بعمل رائع فى تحديث البنية التحتية، مشددا على أن تحديث البنية التحتية هى الطريق للنهوض بأى دولة.
وفيما يتعلق بالاستثمار فى الطاقة،، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء اليابانى إن مصر لديها إمكانية كبيرة لاستغلال أمثل للطاقات النظيفة ومنها إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتابع أن بلاده تعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر فى مجالات عدة ولا سيما فى مجال التعليم والثقافة والعمل والاقتصاد.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أهمية العلاقات بين مصر واليابان ولا سيما المدارس وأيضا الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
وأوضح أن اليابان تقوم بتنسيق توسيع تجربة المدارس اليابانية فى مصر، لافتا إلى أن اليابان تقوم باستثمار فعلى فى التعليم، معربا عن سعادة رئيس الوزراء اليابانى بزيارته للمتحف المصرى الكبير، مبينا أن العديد من الخبراء اليابانيين دعموا بناء المتحف المصرى الكبير.
وذكر أن العديد من الباحثين اليابانيين لديهم اهتمام كبير بالحضارة المصرية.. لافتا إلى وجود نمو تصاعدى فى أعداد الزائرين اليابانيين إلى مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المتحدث باسم رئيس الوزراء اليابانى: مصر سوق جاذبة للاستثمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.