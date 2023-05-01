المتحدث باسم الرئاسة: مصر لها وزن وثقل سياسى كبير على المستوى الدولى

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية - خلال مداخلة هاتفية مع قناة "سى بى سي" مساء الأحد - إن زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر جاءت فى توقيت مهم, مؤكدا فى الوقت ذاته أن مصر دولة إقليمية كبيرة لها وزن وثقل وتأثير فى محيطها وعلى المستوى الدولى ولها علاقات متوازنة مع جميع القوى الفاعلة فى العالم.

وأشار إلى أن العالم يمر بتوقيت دقيق وحساس وله طبيعة خاصة مع زيادة حجم التحديات على المستوى السياسى الجيوسياسى والاقتصادى والصحي, مشددا على أن دور مصر يتضح بقوة فى مثل هذه المراحل.

وأوضح أن هذا الأمر تجلى فى الزيارة التى أجراها رئيس وزراء اليابان لمصر, وهى الأولى بالنسبة لجولته الأفريقية منذ توليه منصبه. ولفت إلى أن توقيت الزيارة هام نظرا لتولى اليابان رئاسة مجموعة السبع, موضحا أن من هدف الزيارة التعرف على صوت أفريقيا وصوت مصر بما لها من ثقل.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى إن اليابان تتولى رئاسة مجموعة السبع, لافتا إلى أن المجموعة لها تأثير كبير فى العالم لاسيما فى هذا التوقيت المهم.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ناقش مع رئيس الوزراء اليابانى الأزمة الروسية الأوكرانية وجهود منع انتشار النووي, مبينا أن هناك مساحات توافق كبيرة وواسعة بين مصر والعديد من الدول.

وأوضح أن مصر لديها التموضع الجيد المبنى على تاريخ وإرث حضارى عميق وسياسية رشيدة لها القدرة على الحديث مع الجميع, مشددا على أن فى الدبلوماسية من يستطيع الحديث مع الجميع يكون له نفوذ وتأثير واسع ومن هذا المنطلق فإن مصر لها مساحات تلاقى و توافق فى وجهات النظر بينها والقوى الكبرى فى العالم.

وأكد أن مصر لها علاقات قوية مع أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي, وهى تسمح لأن يكون للرئيس السيسى كلمة مسموعة ينصت إليها وتؤخذ فى الاعتبار.

وأشار إلى أن اليابان متفقة مع مصر حول ضرورة أن يكون هناك أولوية للحلول السلمية لإنهاء النزاع للمدى البعيد, موضحا فى الوقت ذاته أن مصر من الدول المتضررة من الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك دول أخرى كثيرة لاسيما الدول الأفريقية النامية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى إن هناك مبادئ ثابتة لسياسة مصر الخارجية بحكم التاريخ والمكانة والدور والجغرافيا, بعدم التدخل فى شئون الدول.. مشددا على أن مصر تحترم سيادة كل دولة على أراضيها, ومبدأ التعامل باحترام شديد بين المبادئ والمصالح.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تلقى اتصالات كثيرة بخصوص الأزمة السودانية خلال أسبوعين, مؤكدا أن مصر موقفها معروف وهو الحزن الشديد والألم لأى مصاب للسودانيين.

ولفت إلى أن الرئيس السيسى - خلال الاجتماعات - أوضح أن هناك ملايين من الأشقاء السودانيين يعيشون فى مصر ضيوفا مكرمين وأن مصر لا تفرق بين كل الأشقاء على أراضيها والحصول على الخدمات مثل المواطنين المصريين, وما يمكن أن يقوم به المجتمع الدولى هو التنمية وتسوية المشكلات الجذرية فى المجتمعات حتى تختفى الأسباب التى يقوم بها مواطنو هذه الدول باللجوء.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى إن مصر تدعم وبشدة التوصل إلى وقف إطلاق النار دائم فى السودان والانطلاق منه للحوار السلمى واستكمال المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة يرتضيها المواطنون السودانيون.

وأكد أن مصر دولة متوازنة ورشيدة ومسؤولة تعلم جيدا أن مصائر الشعوب ومقدراتها يجب أن تؤخذ بأعلى درجات الجدية والمسؤولية والتعقل.. لافتا فى الوقت ذاته إلى أن مصر تبذل أقصى جهد وأنها على اقتناع حقيقى بأن الصبر والتحمل من أجل الوصول لحلول سلمية أفضل للجميع, من النزاعات والخلافات التى تؤدى لمعاناة إنسانية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الجميع يحمد الله أن مصر تتمتع بهذا الاستقرار والأمن الذى دفع فيه ثمن غال من دماء شهداء مصر, لافتا إلى أن هذا الاستقرار والأمن يدفع الأشقاء اللجوء إلى مصر وهذا واجب يراه الرئيس السيسى ودور تقوم به مصر.

وأعرب عن أمله فى أن تنتهى الأزمات فى هذه الدول للحفاظ على وطنهم وعودة الاستقرار.. مضيفا أن مصر تسعى دائما لتسويات وحلول ترتضيها الشعوب فى جميع الدول.

وحول إعادة الإعمار فى الدول التى شهدت نزاعات, أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على تواجد مصر لمساعدة الأشقاء بكل ما تستطيع وبذل كل جهد لكى تكون الأوضاع أفضل, نظرا لإيمان مصر التام بأن هناك مصيرا مشتركا بالمنطقة وفى الوطن العربي, وكل ما يصب فى صالحهم يضيف إلينا ويصب فى صالحنا.