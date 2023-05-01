وزير النقل يشهد مراسم توقيع عقد بناء عدد 2 سفينة متعددة الأغراض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 09:29 صباحاً - في اطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لبناء أسطول تجاري مصري وطني قوي لنقل التجارة المصرية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري والاستغلال الامثل لموقعها الاستراتيجى على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة العالمية .

شهد الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور السيد / سوك لي الملحق التجاري لسفارة كوريا الجنوبية في مصر مراسم توقيع عقد بناء عدد 2 سفينة متعددة الأغراض MPC14K بين شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري التابعة لوزارة النقل وشركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية Dae sun وقام بالتوقيع على العقد كل من لواء بحري/ وائل محمد الخالق – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري والسيد / سوجون لي نائب رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية Dae sun .

صرح وزير النقل أن هذا التوقيع يشمل قيام شركة القاهرة للعبارات بالتعاون مع ترسانة daesun الكورية الجنوبية لبناء عدد 2 سفينة متعددة الأغراض طبقا لأفضل المواصفات العالمية في صناعة السفن حيث تأتي كل سفينة من السفينتين المتعاقد على بنائهما بمواصفات ( طول 127.7 متر وعرض 21.8 متر وبغاطس 9.1 متر وسعة العنابر 15800م3 وبحمولة 14000 طن وسرعة 14 عقده وحمولة حاويات 709 حاوية والحاويات المبردة 98 حاوية ) لكل سفينة وبأفضل التكنولوجيات التي توفر مرونة التشغيل للسفينتين والتي ستسمح بدورها في وصول الصادرات المصرية الي الأسواق الإقليمية خاصة وان سفن البضائع العامة مصممة لنقل مجموعة واسعة من البضائع مثل (البضائع العامة - البضائع السائبة- البضائع الثقيلة – المركبات مثل السيارات - حمولة المشروع مثل منصات النفط وتوربينات الرياح وغيرها من مكونات البنية التحتية الكبيرة - البضائع المبردة مثل الفواكه والخضروات واللحوم والمأكولات البحرية )، كما أن هناك خطة لتدعيم شركة القاهرة للعبارات بعدد4 سفن أخرى لتمتلك 6سفن جديدة الى جانب العباراتين(القاهرة والرياض ) واللتان تمتلكهما وتقوم بشتيغلهما الشركة حاليا .

لافتا الى ان اليوم هو يوم هام للنقل البحري في مصر وحيث يعتبر هذا القطاع احد اهم قطاعات وزارة النقل والذي يتم تنفيذ خطة شاملة لتطويره وفقا لعدة محاور منها تطوير الموانئ والأرصفة لتصل تلك الأرصفة إلى 90 كم ارصفة وثاني محور من محاور تطوير النقل البحري هو تطوير الأسطول المصري سواء من حيث الحمولات او تنوع المراكب وقدرتها حيث أننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة فى نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق إفريقيا .

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير ان وزارة النقل تقوم بتطوير الأسطول التجاري المصرى عن طريق تطوير شركات (الملاحة الوطنية و القاهرة للعبارات و الجسر العربي) حيث من المستهدف اضافة عدد 6 سفن بمواصفات عالية التكنولوجيا الأسطول شركة القاهرة للعبارات كالسفن متعددة الأغراض و سفن الدحرجة و الركاب و ذلك بالاضافه لقيام وزارة النقل بتطوير شركات الملاحة الوطنية الاخري قامت شركة الملاحة الوطنية مؤخرا بإضافة سفينة حديثة بحمولة 83 الف طن ضمن أسطول الشركة من سفن الصب الجاف ( سفينة وادي الملوك ) و حيث سيتم تدشين السفينة لاحقا هذا العام و ذلك ضمن خطة شاملة لتطوير و إحلال السفن القديمة بالشركة التي حيث وصل عدد السفن التجارية بشركة الملاحة الوطنية إلى 13 سفينة ( 12 سفينة صب – 1 سفينة حاويات ) .

وفي تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أكد الوزير أنه تم وضع خطة لتصنيع السفن التجارية في مصر من خلال التعاون مع شركة ديسون الكورية الجنوبية والشركات العالمية الاخرى حيث يتم حالياً تطوير ميناء بورتوفيق وتطوير ترسانة السويس وذلك بشراكة مع هيئة قناة السويس وسوف يقوم وفد الشركة الكورية الجنوبية بزيارة ترسانة الإسكندرية، وحول توقيتات تسليم السفينتين المتعاقد عليهما أوضح الوزير انه سيتم تسليم السفينة الاولى في فبراير 2025 ، وسيتم تسليم السفينة الثانية في أبريل 2025 .