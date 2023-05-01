الرئيس السيسى يصل مقر احتفالية عيد العمال بالصالحية الجديدة فى الشرقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 10:26 صباحاً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر احتفالية عيد العمال، بالصالحية الجديدة في محافظة الشرقية.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسى عددا من قدامى العمل النقابى والعاملين المتميزين فى أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعددا من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.

ويشهد الاحتفال كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلى العاملين فى كل القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.