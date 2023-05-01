الرئيس السيسى يكرم عددا من النماذج المشرفة لعمال مصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية عيد العمال، اليوم الإثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأعلن حسن شحاتة وزير القوى العاملة أن الخميس المقبل الموافق 4 من مايو 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

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