الرئيس السيسى يشهد احتفالية عيد العمال ويكرم قدامى العمل النقابى والعاملين المتميزين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 11:28 صباحاً - بدأت احتفالية عيد العمال، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المقامة فى مصنع السكر بالصالحية الجديدة، محافظة الشرقية.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عددا من قدامى العمل النقابى والعاملين المتميزين فى أدائهم، ومنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلا عن تكريم قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة، ومنحهم نوط الامتياز. ويشهد الاحتفال كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وحضور ممثلى العاملين فى كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

كما أهدى محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، درعا تذكاريا للرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال احتفالية عيد العمال.