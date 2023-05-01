عاجل- السيسى: وثيقة جديدة من شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - وتحدث السيسى خلال كلمته فى احتفالية عيد العمال، عن زيادة الحد الأدنى للأجور والتوسع فى المشروعات القومية لتوفير فرص عمل جيدة، ومواجهة الأزمات. وأشار الرئيس السيسى إلى أنه أصدر توجيهاته بإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على العمالة غير المنتظمة، مع سرعة انتهاء القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

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