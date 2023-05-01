عيد العمال 2023.. قرارات الرئيس السيسى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وألقى الرئيس السيسى، كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال أصدر خلالها العديد من القرارات المهمة. والإنفوجراف التالى يوضح قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفال بعيد العمال.

وأعلن حسن شحاتة وزير القوى العاملة أن الخميس المقبل الموافق 4 من مايو 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

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